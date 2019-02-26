Жители Кировска и Отрадного опоздали на работу в Петербурге из-за сломанных автобусов

Внезапная проверка автобусного парка ООО «Невская линия», обслуживающего Кировский район Ленобласти, «поставила на прикол» два транспортных средства. В первом не работали ремни безопасности, а во втором панель приборов переливалась огнями, как новогодняя ёлка.

Как сообщает «Фонтанке» областное управление по транспорту, всего инспекторы ГИБДД, «Леноблтранса» и Ространснадзора утром 26 февраля осмотрели 24 автобуса. Каждый из них ежедневно выходит в рейс, некоторые курсируют по трассе «Кола» (Мурманское шоссе), где очень интенсивное движение. По итогам проверки возбуждено девять административных дел.

Проверка застала «Невскую линию» врасплох. Оценив её масштаб (инспекторы приехали на площадку в Отрадное в 4 часа утра и вели досмотр в течение трёх часов), перевозчик не выпустил в рейс почти треть подвижного состава: к 20 автобусам из 60 у проверяющих могли бы возникнуть претензии из-за технического состояния. Из-за этого многие жители Отрадного не успели на работу, например автобусы маршрута №440А сообщением «Отрадное – станция метро «Рыбацкое» ездили со значительным опозданием.

Фото: управление по транспорту Ленинградской области

Внезапные проверки автобусных парков официальных перевозчиков в Ленинградской области стартовали на прошлой неделе. Инициатором стало региональное управление по транспорту. Первый рейд прошел в Гатчине на выпускной площадке ООО «Транс-Балт». Тогда были проверены 43 автобуса, за техническое состояние парка перевозчик получил крепкую «четвёрку». Про «Невскую линию» такого сказать нельзя. Проверки будут продолжаться, отмечают в управлении.

Кроме того, управление по транспорту проводит рейды по борьбе с нелегальными перевозчиками. Эвакуация происходит каждый раз, а на место часто приезжают люди, которые пытаются решить вопрос силой. В 2018 году по итогам таких рейдов на спецстоянки отправились 45 автобусов, было возбуждено почти полтысячи административных дел.