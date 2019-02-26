Бизнесмены из Петербурга и Ленобласти позвонили на горячую линию СК РФ о давлении на бизнес

Следственный комитет подвел итоги первого дня работы телефонной линии, созданной для защиты прав предпринимателей. Не приводя подробностей, в ведомстве констатировали, что круг волнующих бизнес вопросов достаточно широк.

«За первые сутки работы на нее [горячую линию] поступило 46 сообщений из 23 субъектов Российской Федерации», – рапортует 26 февраля СК РФ на своем сайте.

Наиболее активными были представители Ставропольского края, откуда поступило 5 звонков. Далее идут Москва с четырьмя жалобами и Краснодарский край с тремя. Представители Петербурга и Ленинградский области также обратились на горячую линию.

Как отметили в пресс-службе СК, бизнесмены жаловались на необоснованное уголовное преследование, неправомерные действия должностных органов и ненадлежащее рассмотрение их дел.

«Вся поступившая информация направлена в соответствующие подразделения центрального аппарата СК России для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования», – заверили в ведомстве.

Напомним, что Следственный комитет России объявил о запуске горячей линии 25 февраля — после того, как президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. Также глава государства раскритиковал продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям.