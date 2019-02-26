18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 65.62р
74.49р
17:11 26.02.2019
Расширенный поиск

Общество
26.02.2019 15:39
Печать

Автор песни, прозвучавшей в Исаакиевском соборе: Я внезапно стал звездой...

Автор песни, прозвучавшей в Исаакиевском соборе: Я внезапно стал звездой...

Андрей Козловский/кадр из видео/vk.com

«Я внезапно стал звездой. Обалдеть просто. Подозреваю, что сейчас песня мне икнётся раз так сто, а то и двести», — так отреагировал на обсуждения в соцсетях Андрей Козловский, автор текста и музыки исполненной в Исаакиевском соборе сатирической песни времен холодной войны. Музыкальный анекдот с Вовочкой в главной роли внезапно прославил 59-летнего барда в Интернете. 

Автор опасается, что сегодня его слова неправильно поймут. Сам он уже лет пятнадцать не вспоминал о шуточном творении. 

В середине 1980-х Андрей Козловский учился на военной кафедре в Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. Тогда половину его курса готовили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода. Иногда студенты в робах механиков и с нерабочими автоматами пытались прорваться к ближайшему ларьку с пивом. Козловский решил, что для этого действа необходимо написать музыкальное сопровождение. Сюжетом для композиции стал авиаудар по США. Именно эта страна чаще всего обозначалась как цель на карте во время военно-тактических учений.

«Нас в те года учили воевать только с одним вероятным противником. Такую строевую сатирическую песенку я придумал и распевал. Не один я распевал, кучей мы распевали», — вспоминает Козловский.

В песне упоминаются два однокурсника барда. Петров, по словам автора, сейчас живёт в Петербурге, зарабатывает предпринимательством. Второй герой носит одно имя с действующим президентом России. Вовочка погиб во время военных действий в Ленинабаде.  

По воспоминаниям Козловского, за песенку его «поругивали», и не только за эту песню. Какое-то время барду не давали выступать в Ленинграде. В 1983 году песня прозвучала в эфире радио Би-би-си, в программе Севы Новгородцева.

После учёбы на военной кафедре Козловский уехал в Тюменскую область. Последний раз он исполнял «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» лет пятнадцать назад и был очень удивлён, когда с утра 26 февраля услышал знакомые слова на видео из Исаакиевского собора в Петербурге.

Козловский уверен, что исполняли песню профессионально и именно как сатиру, правда, его очень удивило место выступления — Исаакиевский собор. 

Ранее дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов рассказал, что песня была разучена ко Дню Военно-морского флота, разучена коллективом лет 10 лет. Политического характера она не носит. А 23 февраля её исполнили после концерта, на бис.

Свои песни писать и исполнять Андрей Козловский начал на первом курсе Ленинградской лесотехнической академии в 1979 году. До 1983 года музыкант был членом ленинградских клубов «Городской песни» и «Сатиры и юмора». В 1986 и 1987 годах становился дипломантом и лауреатом фестиваля им. Валерия Грушина. В коллекции песен барда упоминается композиция «Рождественская», написанная в соавторстве с Александром Башлачёвым.

В настоящее время Андрей Козловский продолжает творческую деятельность не только в жанре «классической» авторской песни, но также создаёт роковые и блюзовые композиции. Его песня «Гора, гори!» на слова Виталия Калашникова стала настоящим гимном Грушинского фестиваля.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
26.02.2019 16:00

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.
OOO "Лидер Групп"
26.02.2019 15:01

В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
«Аквилон Инвест»
26.02.2019 14:29

Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.
предоставлено компанией Гарант
26.02.2019 13:13

У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник

Правовая информация стала доступнее. Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.
Группа компаний «ЦДС»
26.02.2019 12:59

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 2 корпус ЦДС «Весна 3»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса ЦДС «Весна 3».
ПСК
26.02.2019 11:57

Оценка строителей перед покупкой квартиры

Более 50% недвижимости в Санкт-Петербурге строится силами генподрядных организаций, привлекаемых девелоперами и указываемых в проектной декларации. Качество и сроки строительства зависит от исполнителя не меньше, чем от надёжности и опыта самого девелопера.
ПСК
26.02.2019 11:49

В ЖК бизнес-класса повышенным спросом пользуются видовые квартиры

На старте продаж в домах бизнес-класса в первую очередь бронируются квартиры на верхних этажах. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами отдела продаж компании «ПСК».
ПСК
26.02.2019 11:40

Цены на жильё не выросли вопреки прогнозам

Прогноз резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не сбылся. Главной причиной удорожания указывался переход на проектное финансирование, однако по данным федеральной системы бронирования новостроек «Нмаркет.ПРО», реальная цена на новостройки в Санкт-Петербурге с начала года выросла на 0,3%. Это абсолютно нормально – считают в «ПСК».
Setl Group
26.02.2019 11:18

Холдинг Setl Group помогает Петербургу и пригородам с уборкой снега

Сотрудники Setl Group и подрядных организаций холдинга с начала этого года принимают участие в уборке снега на территории ряда районов Санкт-Петербурга и пригородной зоны Ленобласти. Для очистки дорог и тротуаров холдинг выделил экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики Bobcat, тракторы со щеткой и самосвалы.
СК «Полис Групп»
25.02.2019 17:51

Первый корпус ЖК «Полис на Комендантском» построен на 70%

Готовность домов первого этапа застройки эко-кварталов «Полис на Комендантском» (секции № 18,19,20) оставляет 70%.
ЗАО «Ленстройтрест»
25.02.2019 16:37

ГК «Ленстройтрест» вышла в финал федеральной премии по недвижимости

Экспертный совет ежегодной профессиональной премии Move Realty Awards 2019 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист участников. Голландский квартал «Янила Кантри» стал финалистом в номинации «Проект года комфорт-класса в Ленинградской области».