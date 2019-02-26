Автор песни, прозвучавшей в Исаакиевском соборе: Я внезапно стал звездой...

Андрей Козловский/кадр из видео/vk.com

«Я внезапно стал звездой. Обалдеть просто. Подозреваю, что сейчас песня мне икнётся раз так сто, а то и двести», — так отреагировал на обсуждения в соцсетях Андрей Козловский, автор текста и музыки исполненной в Исаакиевском соборе сатирической песни времен холодной войны. Музыкальный анекдот с Вовочкой в главной роли внезапно прославил 59-летнего барда в Интернете.

Автор опасается, что сегодня его слова неправильно поймут. Сам он уже лет пятнадцать не вспоминал о шуточном творении.

В середине 1980-х Андрей Козловский учился на военной кафедре в Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. Тогда половину его курса готовили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода. Иногда студенты в робах механиков и с нерабочими автоматами пытались прорваться к ближайшему ларьку с пивом. Козловский решил, что для этого действа необходимо написать музыкальное сопровождение. Сюжетом для композиции стал авиаудар по США. Именно эта страна чаще всего обозначалась как цель на карте во время военно-тактических учений.

«Нас в те года учили воевать только с одним вероятным противником. Такую строевую сатирическую песенку я придумал и распевал. Не один я распевал, кучей мы распевали», — вспоминает Козловский.

В песне упоминаются два однокурсника барда. Петров, по словам автора, сейчас живёт в Петербурге, зарабатывает предпринимательством. Второй герой носит одно имя с действующим президентом России. Вовочка погиб во время военных действий в Ленинабаде.

По воспоминаниям Козловского, за песенку его «поругивали», и не только за эту песню. Какое-то время барду не давали выступать в Ленинграде. В 1983 году песня прозвучала в эфире радио Би-би-си, в программе Севы Новгородцева.

После учёбы на военной кафедре Козловский уехал в Тюменскую область. Последний раз он исполнял «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» лет пятнадцать назад и был очень удивлён, когда с утра 26 февраля услышал знакомые слова на видео из Исаакиевского собора в Петербурге.

Козловский уверен, что исполняли песню профессионально и именно как сатиру, правда, его очень удивило место выступления — Исаакиевский собор.

Ранее дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов рассказал, что песня была разучена ко Дню Военно-морского флота, разучена коллективом лет 10 лет. Политического характера она не носит. А 23 февраля её исполнили после концерта, на бис.

Свои песни писать и исполнять Андрей Козловский начал на первом курсе Ленинградской лесотехнической академии в 1979 году. До 1983 года музыкант был членом ленинградских клубов «Городской песни» и «Сатиры и юмора». В 1986 и 1987 годах становился дипломантом и лауреатом фестиваля им. Валерия Грушина. В коллекции песен барда упоминается композиция «Рождественская», написанная в соавторстве с Александром Башлачёвым.

В настоящее время Андрей Козловский продолжает творческую деятельность не только в жанре «классической» авторской песни, но также создаёт роковые и блюзовые композиции. Его песня «Гора, гори!» на слова Виталия Калашникова стала настоящим гимном Грушинского фестиваля.