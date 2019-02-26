Президент Украины подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

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8 февраля украинские власти обещали не допустить российских наблюдателей. Об этом заявлял президент страны Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин, который также пообещал, что это коснется и наблюдателей от ОБСЕ. На недопустимость такого подхода Киеву указало и БДИПЧ, и спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. В ОБСЕ, в свою очередь, призвали допустить на выборы наблюдателей из всех стран, которые в этом заинтересованы. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.