Президент Украины подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете наблюдателям от РФ принимать участие в выборах в стране, сообщила 26 февраля пресс-служба главы украинского государства.
"Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине", – говорится в сообщении пресс-службы.
Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей.
Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявляла, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств ОБСЕ. РФ намерена использовать право наблюдать за выборами на Украине, российские кандидатуры в краткосрочную миссию будут направлены в БДИПЧ, сообщал МИД РФ 13 февраля.
Справка:
8 февраля украинские власти обещали не допустить российских наблюдателей. Об этом заявлял президент страны Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин, который также пообещал, что это коснется и наблюдателей от ОБСЕ. На недопустимость такого подхода Киеву указало и БДИПЧ, и спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. В ОБСЕ, в свою очередь, призвали допустить на выборы наблюдателей из всех стран, которые в этом заинтересованы. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.