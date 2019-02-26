Оценка строителей перед покупкой квартиры

ПСК

Более 50% недвижимости в Санкт-Петербурге строится силами генподрядных организаций, привлекаемых девелоперами и указываемых в проектной декларации. Качество и сроки строительства зависит от исполнителя не меньше, чем от надёжности и опыта самого девелопера.

Специалисты холдинга «ПСК» назвали четыре ключевых фактора, по которым потенциальный собственник может оценить генподрядчика.

Опыт. У компании, заявленной в статусе генподрядной, должен быть референс-лист реализованных проектов, в том числе, в жилом строительстве. Если указанный подрядчик уже работал или работает над несколькими проектами одного девелопера, это можно расценивать, как фактор доверия.

Собственный парк техники. У всех крупных компаний есть сайт, на котором представлены их технические возможности. А на сторонних ресурсах всегда можно найти информацию о численности персонала. Если вы запишетесь на осмотр будущего ЖК, обратите внимание на то брендирована ли на техника, работающая на объекте, а также спецодежда рабочих. Если везде значится одно наименование, это значит, что у компании все в порядке с собственными ресурсами.

Охрана труда. Тщательность соблюдения ТБ на площадке говорит об аккуратности и добросовестности подрядчика в целом. Обратите внимание на ограждения и их целостность, средства защиты персонала на стройке, отсутствие свалок строительного мусора или наваленных стройматериалов. Никаких оголённых проводов из земли или стоящих посреди луж трансформаторов, безусловно, быть не должно.

Генподрядчик в структуре холдинга. Особняком стоят строительные компании, так называемого, полного цикла. Как, например холдинг «ПСК», объединяющий компании со всеми строительными компетенциями: от проектирования и монолитных работ до фасадных и отделочных. В таком случае девелопер проект более надежен, а для потенциального покупателя это наиболее привлекательный вариант.

Справка о компании "ПСК"