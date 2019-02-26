В доме Петрова на Петроградской стороне подрядчик заменил старинные витражи на стеклопакеты. Активисты бьют тревогу

Витражные окна знаменитого дома Петрова на Петроградской стороне в Петербурге заменили тривиальными стеклопакетами. Об этом 26 февраля «Фонтанке» сообщили активисты градозащитного движения Анна Капитонова и Сергей Васильев. В подтверждение они прислали фото «было/стало».

предоставлено Анной Капитоновой

«Окна с витражами двух парадных лестниц дома Петрова на Пионерской ул., 22, утрачены: старинные рамы, как выяснилось, заменили при ремонте фасадов. У градозащитников и краеведов много вопросов: как такое мог допустить КГИОП?» – задаются вопросом представители Всероссийского общества охраны памятников.

Доходный дом Ф .П. Петрова – один из известных и заметных домов Петроградской стороны, на брандмауэре которого изображены лётчики. Здание было построено в 1912–1915 годы архитекторами А. Н. Димитрато и И. И. Долгиновым. Его парадные лестницы до недавнего времени украшали витражи, которые хоть и не в идеальном состоянии, но всё-таки дожили до наших дней. В 2001 году дом Петрова внесён КГИОПом в список выявленных объектов культурного наследия, и витражи также охранялись.

Активисты пояснили, что, со слов жителей, с июня 2018 года по январь 2019 года на фасаде их дома проводились ремонтные работы, в этот период старинные окна с витражами в парадных лицевой части здания заменили на стеклопакеты. Градозащитники не нашли историко-культурную экспертизу на проект работ на сайте КГИОП, отсюда они сделали вывод, что документации на работы по сохранению витражей вовсе не было.

«Остаётся неясным, осуществлял ли КГИОП надзор на объекте, формально находящемся "под охраной государства", и как в таком случае осуществлялась приёмка выполненных работ (после утраты предмета охраны)?» – интересуются активисты.

Защитники направили запросы в комитет и составили заявление о преступлении. «Фонтанка» также обратилась за комментарием в КГИОП, ответ пока не получен.

Напомним, похожая ситуация случилась в Петербурге в 2017 году. Тогда витражи пропали в доме Сагалова на 6-й линии В. О. Разбирательство не закончилось ничем, так как районная прокуратура не смогла установить, куда делись исторические элементы декора.