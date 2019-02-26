Песня, исполненная в Исаакиевском соборе, написана для похода студентов за пивом. Автор рассказал «Фонтанке», что опасается политической трактовки

Песня об атомной бомбёжке США написана под впечатлением от службы на военной кафедре Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. К событиям сегодняшнего дня эта композиция-анекдот не имеет отношения, рассказал «Фонтанке» автор Андрей Козловский.

«Я внезапно стал звездой. Обалдеть просто. Я подозреваю, что сейчас она [песня] мне икнётся раз так сто, а то и двести», — поделился бард своими впечатлениями от видео, записанного в Исаакиевском соборе в День защитника Отечества.

По словам музыканта, в годы учебы в Ленинграде он исправно посещал военную кафедру, где половину курса учили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода. Иногда студенты в робах механиков и с нерабочими автоматами пытались прорваться к ближайшему ларьку с пивом. Для музыкального сопровождения этого действа и родились слова о вражеском налёте на Америку.

«Для меня это песня-анекдот, песня-стёб. Песня для того, чтобы мы ходили строем к пивному ларьку и пели. Её могут использовать для политических мотивов. Вот смотрите, мол, тут песни какие они поют!» – отметил бард 26 февраля.

«На самом деле не следовало её петь в Исаакиевском соборе, ничего хорошего из этого не выйдет», — добавил он.

По словам Козловского, его творение в 1983 году звучало в эфире Би-Би-Си в программе Севы Новгородцева. Но с тех пор о композиции давно забыли.

В День защитника Отечества Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о ядерном ударе со словами «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!». Композиция была написана в 1980 году и называлась «О зарплате военнослужащих». Автор текста и музыки – Андрей Козловский. В музее «Исаакиевский собор» такое творчество не оценили и отметили, что репертуар подбирал руководитель коллектива.