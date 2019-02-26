Из «Бутырки» не выпускать. Мосгорсуд не услышал Кокорина и Мамаева

В Московском городском суде провалена вторая попытка освободить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По настоянию столичной полиции тренироваться обвиняемые в избиении водителя и чиновников будут в «Бутырке» как минимум до апреля.

Как сообщает Sport24, Мосгорсуд 26 февраля оставил в силе постановление Тверского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Защита настаивала, что держать спортсменов за решёткой нет смысла. Предварительное следствие, напомнили адвокаты, завершено, а ознакомиться с тремя дополнительными томами материалов фигуранты могут и в условиях собственных квартир.

«На предыдущем апелляционном суде следствие попросило чуть-чуть времени, чтобы передать дело в январе. Сейчас у нас уже будет март», – указал на медлительность Александр Кокорин. По словам его адвоката, такое затягивание — уже само по себе является наказанием, хотя вина его подзащитного ещё не установлена.

Следователь настаивает, что освобождение преждевременно, а упрёки в волоките — бессмысленны.

«Она отсутствует, и этот факт не влияет на избрание меры пресечения. Актуальность содержания обвиняемых под стражей не отпала», – заявил он. Суд поддержал его позицию и признал законным арест футболистов до 8 апреля. Кокорин и Мамаев, чьё присутствие на заседании обеспечила видеосвязь, отказались от последнего слова.

Под стражей они содержатся с октября 2018 года. Также по арестом держат брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.