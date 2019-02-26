Тимошенко начинает процедуру импичмента президента Порошенко. Хотя такого закона на Украине нет

Украинская партия «Батькивщина» начинает процедуру импичмента президента страны, об этом лидер фракции Юлия Тимошенко заявила на заседании Верховной рады 26 февраля. Она утверждает, что Петр Порошенко и лица из его окружения контрабандно и по завышенным ценам завозили из РФ на Украину некачественные запасные части к военной технике.

По словам Тимошенко, это доказали журналисты-расследователи, которые два года наблюдали за этим, а накануне опубликовали соответствующие материалы, пишет украинское информагентство УНИАН. В рамках их проекта "Наші гроші" обнародовано расследование, в котором говорится о схемах масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе, к которым якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

«Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину контрабандно запасных частей из Российской Федерации – страны-агрессора с откатами, с отмываниями, с обналом денег, по ценам, в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали, и эти испорченные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и использовались для того, чтобы их ставить в нашу украинскую военную технику», – сказала Тимошенко.

Тимошенко подчеркивает, что таким образом «подрывалась обороноспособность Украины». «Самое главное, что во главе этой пирамиды стоял президент Украины, – заявила она. – В этих сделках принимал участие господин Гладковский, который возглавляет сегодня, по сути, «Укроборонпром», а также его сын и друзья сына».

Тимошенко считает, что действия Петра Порошенко подпадают под статью 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Она заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента президента.

Украинское издание отмечает следующее обстоятельство – в стране нет закона об импичменте президента, которым должна быть нормирована процедура отстранения главы государства от должности.

Юлия Тимошенко зарегистрирована кандидатом в президенты Украины на выборах, которые должны состояться 31 марта. Как и действующий глава государства Пётр Порошенко.