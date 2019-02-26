Гендиректор лишился «Кадиллака» за 4,5 млн руб. Как такое происходит, рассказывает другой потерпевший

Дорогой автомобиль – Cadillac Escalade – пропал накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга. Это как минимум второй угон этой не самой массовой модели за месяц: читатель «Фонтанки» рассказал, как в начале февраля похитили его «Эскалейд». По той же схеме, что и в декабре – в случае, описанном «Фонтанкой».

Как стало известно нашему изданию, Cadillac Escalade 2017 года выпуска, принадлежащий ООО «Росэнерго», был похищен от дома 6 по аллее Котельникова 25 февраля в период с 18:30 до 18:40 – столько времени отсутствовал водитель (на самом деле преступникам нужно меньше 10 минут). Уже в 18:41 гендиректор ООО заявил о краже в полицию. Он отметил, что сигнализация на машине установлена штатная, есть каско, и оценил ущерб в 4,5 миллиона рублей.

Любопытно, что в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» утром 26 февраля появилось сообщение о возможной подготовке к угону автомобиля у дома 6, корпус 1, по аллее Котельникова. Правда, «Кадиллака» на фотографиях не видно.

В декабре 2018 года неподалёку от аллеи Котельникова, на Полевой-Сабировской улице, пропал ещё один Cadillac Escalade. В соцсетях появился фрагмент видеозаписи, на которой запечатлён процесс угона. Видно, что хозяин машины припарковался, видно и неизвестного в тёмной одежде, подъехавшего на BMW X6. Неизвестный вошёл в парадную следом за автовладельцем, постоял рядом, пока тот вызывал лифт, после чего вернулся к «Кадиллаку», сел в него и через 5 минут уехал, а за ним и «БМВ». Есть версия, что «Эскалейд» вели от гипермаркета, куда ездил его хозяин.

Похожим образом угнали Cadillac Escalade у нашего читателя Александра 8 февраля с Васильевского острова. Александр возвращался на работу вместе с коллегами, в три машины, и его, как стало понятно позже, тоже вёл BMW X6 – пытался вклиниться в строй. Коллеги разглядели за рулём человека в капюшоне и тёмных очках. Водитель «БМВ» даже нарушил ПДД – повернул налево из правого ряда на красный свет, – чтобы догнать Александра, успевшего проехать перекрёсток на зелёный. Около офиса «БМВ» встала на проезде. На записи камер видеонаблюдения заметно, что человек в капюшоне прошёл мимо Александра, видимо, чтобы считать ключ, и заглянул следом за ним в офисное здание (вероятно, удостовериться, что автовладелец не собирается возвращаться). С Васильевского «Кадиллак» увели на север по ЗСД: это показали и камеры, и удивительное совпадение – машину Александра видел на ЗСД его знакомый.

Поиски, в том числе через соцсети, ничего не дали. Сейчас Александр ждёт окончания бюрократических процедур и выплаты страховки по каско. Причём, отмечает он, в страховой компании ему сообщили, что готовы были за свой счёт установить противоугонное оборудование, хотя при продлении полиса каско в автосалоне в августе никто не упоминал об этой возможности. «Если б я знал, что «Эскалейды» станут такими угоняемыми, поставил бы защиту за свои деньги», – говорит Александр.