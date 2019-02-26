Порошенко опять заговорил о полномасштабной войне с Россией. Он видит под Смоленском и Белгородом военные приготовления

Украинский президент заявил, что Россия якобы не отказалась от возможности достичь своих целей в отношении Украины вооруженным путем.

«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Они ведутся вблизи границы Украины: в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории <...> Крыма», – заявил 26 февраля Петр Порошенко, выступая на совещании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

По его словам, за последние пять лет украинская армия приобрела большой опыт. Президент Украины подчеркнул, что страна собирается вступить в НАТО, чтобы получить «гарантию безопасности». Также он предположил, что интересы России якобы не ограничиваются только Украиной, а гибридная война может вестись и в отношении других стран.