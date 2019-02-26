Залина Маршенкулова: Многие мужчины домашние, не хотят быть альфачами. Но стереотипы требуют от них другого поведения

Автор канала «Женская власть» Залина Маршенкулова стала широко известна после скандальной рекламы Reebok, ставшей мемом. Между двумя гендерными праздниками в издательстве «Аст» выходит книга Маршенкуловой о феминизме.

Залина Маршенкулова/из личного архива

Почему интересы женщины противоречат интересам общества, надо ли сбрасывать мужчин с корабля современности, кто из родственников обещал сломать ноги за феминизм и принесла ли пресловутая реклама одежды для фитнеса какую-нибудь пользу — об этом Залина Маршенкулова рассказала в интервью «Фонтанке».

- Как вы сами жанр своей книги определяете?

– Я бы сказала, что это просветительская литература. Книга будет начинаться с гендерных мифов. Я предлагаю читателю сперва разобраться с гендерной ересью, которая многие века транслируется в головы людей.

- Вы о какой ереси?

– Миф о существовании «женского» и «мужского» мозга. Никакой женской логики в природе нет. Среднестатистический женский мозг по весу меньше мужского, но вес никак не определяет интеллектуальные способности.

Еще один миф — женщины более эмоциональны, чем мужчины. Мужчины не менее эмоциональны. Вопрос только в том, кто и как проявляет или не проявляет свои эмоции. Женщины якобы импульсивны, и поэтому на руководящие должности предпочтительнее назначать мужчин. Но существуют исследования, которые доказывают: женщины чаще садятся и анализируют ситуацию, прежде чем принять фатальное решение. Мужчины воспитываются социумом в более уверенном ключе, и для них в большей степени характерны спонтанные действия, они меньше сомневаются и перепроверяют. Но это уже социология, а не биология. И на протяжении всей книги я рассказываю, где на человека влияет скорее социология, а где — биология.

Есть знаменитое исследование способностей к математике у девочек. Тесты в странах, где нет гендерных предрассудков, показали, что девочки и мальчики показывают примерно одинаковые способности к математике. А в патриархальных странах с таким тестом лучше справлялись мальчики. Это и есть влияние социологии: чему вы учите детей, такие способности они и покажут.

- На какие научные исследования и работы вы опираетесь?

– Я бы советовала читать нейроэндокринолога Роберта Сапольски. Он говорит, что нельзя исследовать поведение человека только с одной точки зрения – это совокупность дисциплин и разных подходов. Кроме того, Сапольски, который много лет изучал поведение бабуинов, утверждает, что пора перестать сравнивать самца и самку человека с другими приматами. Даже у приматов есть разные модели социального поведения. Есть виды обезьян, у которых во главе стаи стоит самка, например, бонобо. Есть виды, у которых доминирует самец-вожак, который унижает других. В животном виде встречается и женское лидерство, и гомосексуальное поведение. Все это естественные вещи. Нельзя сказать, что женщина, «как самочка, должна тихо сидеть в кустах». Как самочка кого? Шимпанзе? Или гиены, у которых самки доминируют?

- В чем же, по-вашему, причина дискриминации женщин?

– На самом деле дискриминация женщин объясняется именно физической силой мужчин. В самом примитивном обществе, каким оно было на протяжении многих веков, все выстраивалось по принципу «кто сильнее, тот и прав». Для России это фундаментальная проблема, у нас до сих пор так.

Сейчас наступила эпоха цифрового равенства, и физическая сила теряет значение. Поэтому женщины так ярко стали проявляться именно теперь.

- Но тот же Юваль Ной Харрари в «Краткой истории человечества» пишет, что физическая сила не может быть единственным объяснением — ведь армиями зачастую командовали не самые физически сильные мужчины. Но тем не менее женщин к управлению так и не допустили.

- Здесь как раз сказывается влияние социологии — как из века в век воспитывали девочек. Именно поэтому я веду свой канал — чтобы показать женщинам, как можно было бы жить, а не как они должны жить.

Даже самые прогрессивные женщины сегодня почему-то думают, что их главное предназначение — нарожать детей и сидеть, смотреть в окно, не приехал ли муж домой. Проблема в тех самых злосчастных устоях и традиционных ценностях, с которыми я борюсь. Многие женщины не в курсе, что не обязательно рожать, если ты не хочешь, смысл твоей жизни на этом не закончится. И в итоге многие женщины рожают не потому, что хотят, а потому, что так надо. Никто потом не спрашивает этих женщин, любят ли они своих детей и счастливы ли они быть матерями. Если начать копаться в этом, можно выяснить много довольно странных вещей. В цивилизованных европейских странах начался демографический кризис именно потому, что женщины внезапно поняли, что они не обязаны рожать, если они не хотят этого делать.

- Получается, интересы женщины противоречат интересам общества, которому нужно воспроизводство населения?

– Планета и так перенаселена.

- Но если не будем размножаться мы, размножатся другие народы, которые рано или поздно вытеснят нас. Заберут все наши ресурсы.

– С одной стороны, это разумные опасения, и я их разделяю. С другой стороны, я считаю, что если население не хочет воспроизводиться, значит так и должно быть.

- Что ж это получается — давайте вымрем всей страной?

– На самом деле в России нет проблем с желанием размножаться. Может быть, в Европе есть. В России единственная причина, по которой люди не хотят рожать детей, — отсутствие денег. И главная причина разводов — не измена партнера, а деньги. Была бы работа, были бы деньги, люди бы с удовольствием рожали, и рожали много.

- Вы упомянули традиционные ценности. Вы видите какое-то давление на женщин в этом направлении?

– Давление оказывается, и об этом я постоянно пишу у себя в канале. То чиновник заявит, что если женщина до 30 лет не родила, то непонятно зачем она вообще живет, то еще что-нибудь. У нас на государственном уровне закреплена риторика репродуктивного насилия: женщины обязаны рожать. Кому? Зачем? Доходит до того, что в некоторых регионах пытаются ввести негласный запрет на аборты. Если аборты будут выведены из системы ОМС, это подчеркнет отношение к женщине как инкубатору для воспроизводства рабов.

- Здесь мне придется задать два личных вопроса: о национальном и личном. Что ваша семья говорит по поводу вашей борьбы и насколько часто вас обвиняют в предательстве традиций предков?

– Я полукровка, по отцу кабардинка, по матери русская. Из-за моей деятельности мне приходят угрозы сломать ноги с обеих сторон. Угрожают даже родственники. Причем и русские, и кавказские реагируют одинаково. С отцом мы не обсуждаем эту тему, он не понимает, чем я занимаюсь и почему. Мы нормально общаемся — но только на другие темы. Мама, к сожалению, тоже не понимает меня. Но я считаю, всему свое время. Не получится всем всё объяснить сразу. Общество всегда к чему-то не готово. И обществу для продвижения новых идей всегда нужны камикадзе и самоубийцы вроде меня.

- Вам приходилось сообщать в правоохранительные органы об угрозах в свой адрес?

– Я ни разу даже не задумывалась об этом. Люди, которые что-то хотят тебе сделать, как правило, не угрожают, а идут и делают. А те, кто пишет, просто хотят вылить свой негатив на тебя. Единственная правильная реакция — забанить человека. К тому же не зря про наши правоохранительные органы ходит шутка «когда убьют — тогда и приходите». Вот когда меня убьют, тогда я к ним и приду.

- А теперь — о личном. Когда женщина топит за феминизм, первое, что думают вокруг: она просто невостребована у мужчин.

– Тут я разочарую общественность. Я замужем одиннадцать лет. У меня всегда были очень счастливые отношения с мужчинами. Их было не много, но ни с кем из них у меня не было конфликтов. Муж в восторге от меня и моей деятельности, он любит меня, уважает и разделяет мои ценности. По выстраиванию здоровых отношений я чемпион.

- Научите!

– Проблемы бывают, когда твои ожидания не совпадают с реальностью. При этом твои личные ожидания от партнера очень трудно отделить от ожиданий, которым тебя научили мама и папа. Люди, которые свободны от предрассудков и традиционных ценностей, легко выстраивают любые отношения, которые им нужны. А те, кто живет в патриархальной матрице, испытывают серьезные трудности. Из-за того, что роль женщины изменилась, очень многие девушки сейчас оказались успешнее, чем их мужчины. И проблема не в том, что женщины этим как-то бравируют или требуют что-то от мужчин, а в том, что сами мужчины не готовы из-за давления стереотипов принять, что их партнерши зарабатывают больше.

- В вашей семье кто больше зарабатывает?

– У нас примерно одинаковая зарплата с мужем, к счастью. Но при этом я все одиннадцать лет не готовлю вообще — у нас готовит муж. Я отвечаю за порядок в доме — когда что-то надо помыть или убрать. И это разделение зон ответственности не вызывает ни у кого вопросов. От власти матрицы, в которой мы находимся, очень тяжело избавиться. Это не произойдет за один день и не произойдет за неделю. Но в то же время я вижу, что у нового поколения двадцатилетних мировосприятие устроено совершенно иначе. У них нет идиотского гендерного разделения. Я общаюсь с 23-летними молодыми людьми. Обычно как принято: утром женщина готовит завтрак своему мужчине. Вокруг меня мужчины, которые сами по утрам пекут блинчики женщинам.

- Если предназначение женщин в этом мире изменилось и они нужны не для того, чтобы быть инкубаторами, то и предназначение мужчин должно измениться. Зачем вообще нужны мужчины, если мы все можем без них?

– С ними как минимум классно заниматься сексом. С ними классно общаться и дружить. Не надо выбрасывать их за борт. У меня много друзей-мужчин, и я знаю, что многие мужчины домашние, не хотят быть альфачами. Они любят готовить, заботиться, но стереотипы требуют от них другого поведения.

- Не могу не спросить про рекламу Reebok со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Сейчас, когда пыль улеглась, — что вы получили и потеряли на этой истории?

– Я получила многое. Я показала и доказала, что на рекламу, в которой есть аллюзии или прямые отсылки к минету, никто не реагирует — он воспринимается как норма. Но если эту ситуацию перевернуть и отзеркалить, начинается третья мировая война. Обижать женщин можно как угодно. Никто не переживает за мораль и нравственность, если в рекламе женщина находится в сексуально пассивной позиции. Те, кто увидел обратный сексизм в моей фразе, будут вынуждены видеть и сексизм по отношению к женщинам. Я называю это «ловушка Маршенкуловой».

Эта реклама вызвала колоссальную дискуссию в обществе относительно положения женщины. Многие сделали для себя открытие: фейсситтинг и куннилингус — разные вещи. Мне пришли тысячи сообщений и от мужчин, и от женщин с позитивными отзывами. До этой акции люди не задумывались, насколько болезненно общество может отреагировать на такую ерунду. Кроме того, многие обсуждали не само высказывание, а мою внешность. Получается, если женщина не обладает конвенционально красивой кукольной физиономией, она не имеет права голоса. И это еще одно доказательство того, что феминизм нужен. Ведь когда мужчина совершает высказывание, то его внешность не обсуждают.

- Вас критиковали за то, что ваша компания была подрядчиком при изготовлении рекламы и вы же в качестве модели снялись в ней.

– Все было совершенно не так. Мой канал «Женская власть» был площадкой размещения. О том, как меня пригласили стать лицом компании, не раз рассказывал в интервью менеджер компании Александр Голофаст.

- Вернемся к книге. Обычно издательства заинтересованы в долгом сотрудничестве с авторами. Какой будет следующая книжка?

– Следующая, скорее всего, будет художественной — в форме коротких автобиографических рассказов. Такое продолжение я обсуждала, правда, с другим издательством. По теме феминизма пока больше книг не планируется.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»