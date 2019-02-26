В ЖК бизнес-класса повышенным спросом пользуются видовые квартиры

ПСК

На старте продаж в домах бизнес-класса в первую очередь бронируются квартиры на верхних этажах. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами отдела продаж компании «ПСК».

Специалисты выделяют две главные причины: соотношение фактической высоты новых домов и окружающей застройки, а также наличие на верхних этажах квартир с террасами или большими балконами.

В первом случае высота седьмого-десятого этажей позволяет наслаждаться видом поверх крыш. Благодаря равнинному типу рельефа Санкт-Петербурга это автоматически предоставляет обзор на главные доминанты как находящиеся поблизости, так и на удалении. Например, в ЖК «Дипломат» из верхних окон можно видеть шпили главных соборов Петербурга с одной стороны и набережную Невы с другой.

Фактор террас и широких балконов, несмотря на петербургский климат, является ключевым при принятии решения. Доступ к собственному открытому воздуху с каждым годом ценится покупателями всё больше. В оформлении балконов и террас используются вечнозелёные растения и иные дизайнерские решения, которые позволяют расширить собственное жилое пространство на европейский манер. Однако для полноценного комфорта террасы в Северной столице должны отапливаться, как например, в ЖК Look, «Дипломат» и Nobelius.

При строительстве ЖК бизнес-класса необходимо обеспечить комфортный баланс этажности и количества квартир, отмечают в «ПСК». Оптимальным является ограничение в 10-12 этажей, что также обусловлено требованиями к органичному соседству нового дома с историческим окружением.

Подробнее о проектах, архитектурных планах и ценах можно узнать в отделе продаж «ПСК» и по телефону: (812) 680-15-39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents