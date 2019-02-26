Два водителя и пешеход погибли на трассах Ленобласти за 8 часов. Один из участников так «отметил» день рождения

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com

С вечера 25 февраля до утра 26-го в разных районах Ленинградской области произошло четыре смертельных аварии. Причем в Гатчинском фатально не везло пешеходам.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 19:55 25 февраля на 5-м километре автодороги Пустошка – Вырица в Гатчинском районе 31-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata сбил пешехода – неизвестного мужчину лет 50 на вид. Это случилось вне зоны пешеходного перехода: потерпевший шел по проезжей части в попутном машине направлении, и к тому же не имел световозвращающих элементов на одежде, отмечает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Еще один пешеход угодил под колеса в Гатчинском районе в половине четвертого утра 26 февраля. Как сообщает 47News, на 38-м километре трассы Петербург – Псков, вне пешеходного перехода, грузовик MAN сбил жителя города Луги. Пешеход погиб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика. Отмечается, что мужчине, проживающему в деревне Бегуницы Волосовского района, как раз в этот день исполнилось 28 лет.

В половине первого часа ночи 26 февраля в Кингисеппском районе столкнулись два самосвала. По предварительным данным УГИБДД, на 83-м километре дороги Гостицы – Пустошка неизвестный мужчина на Iveco въехал в стоящий FAW. Водитель «Ивеко» от полученных травм скончался. Его личность устанавливается.

Четвертая смертельная авария произошла в 8:20 26 февраля в районе 495-го километра трассы Вологда – Новая Ладога. Там столкнулись ехавшие во встречных направлениях пикап Volkswagen Amarok и грузовик Scania с полуприцепом. Водитель «Фольксвагена» погиб на месте, его личность пока не установлена. За рулем «Скании» находился молодой человек 1994 года рождения.

По всем ДТП Госавтоинспекция ведет проверки.