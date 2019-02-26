В садоводстве под Пушкином из закромов достали 5 кг наркотиков

На юге Петербурга сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию.

Крупную партию наркотиков нашли в садоводстве в Пушкинском районе Петербурга. В частном доме было все для производства и фасовки зелья.

Как сообщили 26 февраля в пресс-службе полицейского главка, сначала задержали двоих: 29-летнего уроженца Москвы, организатора преступного бизнеса, и 39-летнего жителя Омска, выполнявшего роль химика-закладчика. Затем в ходе обыска из частного дома в садоводстве вывели химиков-лаборантов, которые непосредственно изготавливали наркотик и психотропное вещество.

«В ходе обыска в автомобиле и в указанном доме изъяты наркотики общей массой около 5 килограммов», – отметили в пресс-службе.

Также изъяты химические реактивы, включая производные для изготовления наркотиков, лабораторная посуда и оборудование, электронные весы, магнитная мешалка, вакуумный насос и т.д.

Четверо подозреваемых арестованы.