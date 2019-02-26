«Спели на бис». В Исаакиевском соборе не одобрили сатирический репертуар времён холодной войны

Исполненная Концертным хором Санкт-Петербурга песня о бомбёжке США не была согласована с руководством Исаакиевского собора. Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе музея 26 февраля.

«В соответствии с должностными инструкциями художественный руководитель хора самостоятельно определяет готовность концертных программ и принимает решение о их публичном исполнении. Обычно в дирекцию музея поступает программа концерта для ознакомления и согласования, но данное музыкальное произведение не было заявлено в программе 23 февраля и было исполнено по усмотрению художественного руководителя на бис. Мы считаем, что песня неуместна, но мы не склонны политизировать ситуацию. Дирекция музея ждёт объяснений от руководителя хора», — отметили в пресс-службе.

Концертный хор Санкт-Петербурга является административной единицей музея «Исаакиевский собор», коллектив финансируется учреждением.

В День защитника Отечества Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о ядерном ударе со словами «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!». Композиция была написана в 1980 году и называлась «О зарплате военнослужащих». Автор текста и музыки – Андрей Козловский (бард, исполнитель).