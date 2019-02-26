Цены на жильё не выросли вопреки прогнозам

ПСК

Прогноз резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не сбылся. Главной причиной удорожания указывался переход на проектное финансирование, однако по данным федеральной системы бронирования новостроек «Нмаркет.ПРО», реальная цена на новостройки в Санкт-Петербурге с начала года выросла на 0,3%. Это абсолютно нормально – считают в «ПСК».

Наиболее вероятно, что по итогам первого полугодия 2019 года рост не превысит 3%, что объясняется ожидаемой инфляцией. Единственное, что на данный момент объективно отразилось на себестоимости строительного цикла – повышение НДС до 20%.

«Проектное финансирование в строительстве существовало всегда, – комментирует генеральный директор «ПСК» Юрий Колотвин. – Первые сделки строительные компании совершают через три-четыре месяца после начала работ по проекту. Наиболее финансовоёмким является этап нулевого цикла. На него уходит порядка 20% стоимости всего строительства. Поэтому застройщики в подавляющем большинстве случаев пользовались и пользуются кредитованием. Исключение может быть только, если у компании или у собственников образовались миллиардные накопления, позволяющие финансировать стройку целиком. Определяющее значение имеет лишь банковский процент, который зависит от ключевой ставки ЦБ».

В свою очередь в «ПСК» сейчас также не планируют повышать цены на строящуюся недвижимость. Компания завершает возведение апарт-комплекса Like и ЖК комфорт-класса «Славянка», ведётся строительство ЖК бизнес-класса Nobelius.

Получить предложение на квартиры в проектах «ПСК» бизнес-класса, комфорт-класса или апартаментах можно по телефону отдела продаж: (812) 680-15-39.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/