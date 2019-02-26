Россия оказалась в конце рейтинга по готовности к внедрению беспилотников, Финляндия - шестая

Нидерланды второй год подряд заняли первое место в рейтинге аналитической компании KPMG, в котором оценивается готовность стран мира перейти на беспилотный транспорт. Россию эксперты поместили на 22 место.

При составлении рейтинга аналитики принимали во внимание политику и законодательство в этой сфере, уровень принятия беспилотных автомобилей потребителями, доступность технологий и инноваций и развитость инфраструктуры.

Нидерланды работают над внедрением технологии автономной работы для грузовиков и планируют запуск более чем 100 большегрузов на основных маршрутах. Ведётся активная работа по вопросам безопасности и правового обеспечения движения беспилотников.

В этом году в рейтинг вошли 25 стран мира, и Россия оказалась на 22-м месте. Потеря четырёх позиций в сравнении с прошлым годом объясняется тем, что в список были включены Чехия, Финляндия, Венгрия, Израиль и Норвегия.

Суоми заняла 6-е место после Сингапура, Норвегии, США, Швеции, отметившись доступностью новейших технологий, эффективностью правовой системы. Эксперты оценили работу Финляндии над внедрением беспилотников в зимних условиях и самоуправляемых автобусах, которые тестируют в столичном регионе и планируют запустить на коммерческой основе в 2021 году. Также аналитики отметили усилия по разработке и внедрению сетей 5G в Оулу, запуск беспилотника Martti в Лапландии и исследования Scania в области автономных грузовых перевозок на заснеженных дорогах.

Аналитики отметили интерес населения и коммерческих компаний (например, «Яндекс» и «КамАЗ») к развитию беспилотного транспорта в России.

«В России предпринимаются шаги как на законодательном уровне, так и на уровне отдельных компаний, но для перевода пилотной технологии в коммерческую эксплуатацию необходимы гораздо более масштабные инвестиции, изменения законодательства, активная международная кооперация», — прокомментировал газете «Коммерсантъ» руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Алексей Романенко.

О совместном развитии интеллектуального транспорта России и Финляндии читайте в материале «Скандинавия обретёт интеллект».