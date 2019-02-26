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26.02.2019 14:51
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«У нас 300-й, остановите танки!» Командиров из ЗВО наказали условно за обстрел рядовых на учениях под Лугой

Подполковников Западного военного округа Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина осудили за смертельный итог стратегических учений «Запад-2017» под Лугой. Халатность, из-за которой танки стреляли по живым мишеням, суд оценил в условные три года, погоны командования не пострадали.

Как сообщил «Фонтанке» сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» адвокат Дмитрий Герасимов, 26 февраля Великоновгородский гарнизонный военный суд признал офицеров виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Как было установлено, начальник инженерных войск 6-й армии Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона Кривошеин без должного внимания отнеслись к тренировкам, которые проходили на военном полигоне в Ленинградской области перед совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2017».

В результате, во время отработки танковых стрельб, четверо солдат из имитационной команды оказались в секторе прямого огневого поражения. Суд установил, что меры безопасности соблюдены не были, красный флаг на участке не установили. Личный состав в окопах танкисты не увидели и открыли огонь. Он виден на выложенной в Сети записи. Стрельбу прекратили после того, как услышали команду «У нас трехсотый! Остановите танки!». Под «трёхсотым» военные подразумевают раненого.

Ранены были Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин, Арсен Османов. Один получил инвалидность, другой перенёс шесть операций и продолжает лечение, третьему пришлось полегче. Их сослуживец Андрей Виттих погиб на месте.

Суд оценил вину Горелышева как главного по имитации и Кривошеина как «хозяина» полигона в три года условно с годом испытательного срока каждому. Прокурор просил такой же срок, но в колонии-поселении, и двухгодичный мораторий на работу в Вооруженных силах РФ.

Оба во время следствия отрицали вину, но в суде раскаялись, принесли извинения, частично компенсировали моральный вред. Подполковник Кривошеин вышел на пенсию, подполковник Горелышев продолжит службу. Он ветеран боевых действий, отмечен высокими государственными и ведомственными наградами.

Как уточнил Дмитрий Герасимов, представляющий интересы потерпевших, после вступления приговора в силу будет подан гражданский иск о компенсации морального вреда к Минобороны РФ.

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