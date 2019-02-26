В Петербурге сняли все ограничения, введенные из-за гриппа

Все ограничительные мероприятия, введенные главным санитарным врачом Петербурга в середине февраля в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, отменены с 26-го числа. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, заболеваемость в Северной столице снизилась до неэпидемического уровня.

Введенные две недели назад ограничения касались проведения детских массовых мероприятий в закрытых помещениях, допуска посетителей в больницы и санатории, введения незапланированных школьных каникул.

При этом пока на недельный карантин закрыты 44 класса в 26 школах и 46 групп в 36 детских садах — он объявляется, когда в детском коллективе болеют более 20% детей.

Подробности читайте в материале «Доктора Питера».