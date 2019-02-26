«Британцам верить нельзя». В Совфеде не поверили на слово МИДу Великобритании о живых Скрипалях

В Совете Федерации ФС РФ призвали дождаться доказательств того, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить нервно-паралитическим газом в Солсбери, живы.

«Британцам верить нельзя, и мы в этом убеждались не раз. Но я думаю, что нужно надеяться на то, что Скрипали живы. Однако в этой ситуации возникает вопрос: если они не хотят общаться с россиянами, то почему не могут дать интервью британской прессе, журналистам, юристам? Пусть нам покажут их живыми, говорящими, что они не хотят общаться с представителями России по какой-то конкретной причине», – цитирует 26 февраля заявление зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова RT.

По его словам, отсутствие публичных заявлений от Скрипалей связано с тем, что «они могут рассказать правду», поэтому им якобы не дают открыть рот.

«Да, послу хочется верить, но Скрипалей необходимо предъявить живыми — картинку, интервью, но не голословное заявление. А то завтра британцы могут сказать, что и с Наполеоном всё в порядке», – резюмировал Джабаров.

В Госдуме также не оставили в стороне заявление британского посла. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов в комментарии RT подчеркнул, что дело Скрипалей стало беспрецедентным случаем в мировой политике, так как российские дипломаты долгое время не могут получить доступ к своим гражданам. «Конечно, действия Лондона нарушают международные права и нормы. Россия будет продолжать настаивать на том, чтобы нашей стороне сообщили хотя бы о местонахождении Скрипалей и о том, что с ними происходит», – заверил Морозов.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, посол Великобритании Лори Бристоу заверил, что Скрипали живы. Ранее российская дипмиссия в Лондоне заявила, что беспокойство родственников экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии за их судьбу является обоснованным.