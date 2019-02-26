Умер петербургский археолог Евгений Носов. Он много лет исследовал Рюриково городище

Бывший директор Института истории материальной культуры РАН, историк и археолог Евгений Носов скончался на 70 году жизни. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила сотрудница кафедры археологии исторического факультета МГУ имени Ломоносова профессор Елена Рыбина.

Как подтвердили «Фонтанке» в Институте истории материальной культуры 26 февраля, учёный скончался накануне.

Евгений Носов родился 21 августа 1949 года в Ленинграде, выпускник исторического факультета Ленинградского государственного университета по кафедре археологии. Руководил исследованиями Рюрикова городища под Великим Новгородом. В 1998-2015 возглавлял Институт истории материальной культуры, после был научным руководителем. Член-корреспондент РАН, автор более 400 публикаций. В 2015 году получил всероссийскую премию «Хранители наследия» за выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации.