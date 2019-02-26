Холдинг Setl Group помогает Петербургу и пригородам с уборкой снега

Setl Group

Сотрудники Setl Group и подрядных организаций холдинга с начала этого года принимают участие в уборке снега на территории ряда районов Санкт-Петербурга и пригородной зоны Ленобласти. Для очистки дорог и тротуаров холдинг выделил экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики Bobcat, тракторы со щеткой и самосвалы.

Дополнительная техника, механизированный и ручной труд задействованы в таких районах города как Петроградский, Красносельский, Центральный, Невский, Василеостровский, Выборгский, Красногвардейский, Адмиралтейский, Московский и других. Убирать снег и наледь с дорог и тротуаров Setl Group помогает в Калининском и Приморском районах, а также в Кронштадте, Мурино и Кудрово. Маршруты, на которых работают люди и техника, разработаны местными администрациями, на помощь которым вышел застройщик.

На Петроградской стороне снег расчищали и вывозили на улицах Большая Зеленина, Ординарная, Литераторов, Профессора Попова, Красного курсанта, а также на Большом и Петровском проспектах. Техника холдинга работала и в «спальных» районах – на улицах Котина, Кузнецова, Десантников, Маршала Захарова, Замшина, Софьи Ковалевской, Ушинского, Тимуровской, а также на Витебском и Гражданском проспектах. В центре – на улице Гагаринской, а также в Басковом и Соляном переулках.

Холдинг помог очистить от снега и наледи участки таких проспектов как Шаумяна, Светлановский и Энергетиков, улиц Новолитовской и Гранитной. Погрузчики и самосвалы убирали территорию на Богатырском, Приморском и Комендантском проспектах, улицах Дибуновская, Савушкина, Школьная, Покрышева. В Мурино техника Setl Group очищала от снега участки улиц Менделеева, Графской, Шувалова, Воронцовского бульвара.

Работы по уборке снега продолжаются и сейчас, по договоренности с администрациями районов.

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