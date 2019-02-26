Пулково перестанет сливать антигололедную смесь в реку Новую
Река Новая перестанет принимать стоки из Пулково. Об этом на заседании правительства Петербурга 26 февраля заявил генеральный директор международного консорциума «Воздушные ворота Северной столицы», управляющего аэропортом, Владимир Якушев.
«В ближайшие месяцы переключим водостоки в Новую на канализацию Водоканала. Об этом уже есть договоренность. За 2 года нам нужно провести работу по модернизации собственной канализационной сети», – сообщил он, отвечая на вопрос депутата Госдумы Михаила Романова.
Отметим, что на данный момент Росприроднадзор через суд требует 162,6 млн с «Воздушных ворот Северной столицы» за нанесение ущерба окружающей среде. По словам Якушева, отвечать на вопрос о выплате средств можно будет только после решения суда.
Справка:
На душок в районе реки Новой в очередной раз пожаловались в начале февраля 2018-го, в марте Росприроднадзор и комитет по природопользованию вышли на Пулково. Источником загрязнений назвали смеси против обледенения. Об экологической катастрофе заговорили летом, когда возле реки Новой начали массово находить мёртвых уток. В их гибели винили сине-зелёные водоросли, дакхантеров и мышьяк.
Тогда СК провел проверку и возбудил уголовное дело.