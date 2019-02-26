Пулково перестанет сливать антигололедную смесь в реку Новую

Река Новая перестанет принимать стоки из Пулково. Об этом на заседании правительства Петербурга 26 февраля заявил генеральный директор международного консорциума «Воздушные ворота Северной столицы», управляющего аэропортом, Владимир Якушев.

«В ближайшие месяцы переключим водостоки в Новую на канализацию Водоканала. Об этом уже есть договоренность. За 2 года нам нужно провести работу по модернизации собственной канализационной сети», – сообщил он, отвечая на вопрос депутата Госдумы Михаила Романова.

Отметим, что на данный момент Росприроднадзор через суд требует 162,6 млн с «Воздушных ворот Северной столицы» за нанесение ущерба окружающей среде. По словам Якушева, отвечать на вопрос о выплате средств можно будет только после решения суда.