Правительство выделило Росгидромету почти 870 млн рублей на исследование Арктики

Правительство России выделило из резервного фонда 868,75 млн руб. для организации исследования окружающей среды Арктики с использованием судов Росгидромета, сообщила пресс-служба российского Белого дома 26 февраля.

«Из резервного фонда правительства выделяются 868,75 млн рублей для организации и проведения комплексных научных исследований и государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Арктики с использованием четырёх научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов Росгидромета», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что исследования «Трансарктика-2019» проводятся в рамках восстановления комплексных научных исследований этого региона, в том числе высокоширотной Арктики. Исследования направлены на совершенствование существующей системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности РФ в регионе.

В рамках экспедиции произойдет вмораживание в арктические льды судна «Академик Трёшников». Помимо этого, планируется мониторинг состояния среды окраинных арктических российских морей на суднах «Михаил Сомов» и «Профессор Мультановский», которые пройдут из Владивостока до побережья Кольского полуострова через Берингов пролив. На борту судна «Профессор Молчанов» будет организован образовательный процесс «Плавучий университет».