Предприятиям Петербурга предлагают принять участие в акции в поддержку нуждающихся детей и экологии

Предприятиям Петербурга – офисам, заводам, магазинам и пр. – предлагают принять участие в акции по сбору макулатуры и пластиковых крышек. Вырученные средства от вторсырья будут направлены на добрые дела.

Цель акции, организаторами которой выступили экологические движения «Мусора. Больше. Нет» и «Круг жизни Северо-Запад», – привлечь внимание к сбережению ресурсов, городскому озеленению и социальной поддержке нуждающихся.

Вырученные средства от сдачи макулатуры пойдут на озеленение интерната для слепых и слабовидящих детей имени Грота, а крышечки отправятся в проект «Крышечки ДоброТЫ» на помощь подопечным Благотворительного фонда «Солнце», который оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить форму. Первый этап сбора заявок уже стартовал, он продлится до 10 марта. Второй этап – с 11 по 17 марта. Далее участники на своем предприятии должны собрать вторсырьё, вывоз которого будет производиться с 1 по 7 апреля силами организаторов акции.

В качестве вторсырья принимается: черновики, шредированная бумага, тетради, журналы, газеты, книги, коробки. Одна сдача от 50 кг, при весе от 500 кг организаторы готовы приехать дополнительно. Пластиковые крышечки принимаются с маркировкой 2, HDPE, PE, PEHD.