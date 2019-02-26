Доброе дело
Предприятиям Петербурга предлагают принять участие в акции в поддержку нуждающихся детей и экологии
Предприятиям Петербурга – офисам, заводам, магазинам и пр. – предлагают принять участие в акции по сбору макулатуры и пластиковых крышек. Вырученные средства от вторсырья будут направлены на добрые дела.
Цель акции, организаторами которой выступили экологические движения «Мусора. Больше. Нет» и «Круг жизни Северо-Запад», – привлечь внимание к сбережению ресурсов, городскому озеленению и социальной поддержке нуждающихся.
Вырученные средства от сдачи макулатуры пойдут на озеленение интерната для слепых и слабовидящих детей имени Грота, а крышечки отправятся в проект «Крышечки ДоброТЫ» на помощь подопечным Благотворительного фонда «Солнце», который оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить форму. Первый этап сбора заявок уже стартовал, он продлится до 10 марта. Второй этап – с 11 по 17 марта. Далее участники на своем предприятии должны собрать вторсырьё, вывоз которого будет производиться с 1 по 7 апреля силами организаторов акции.
В качестве вторсырья принимается: черновики, шредированная бумага, тетради, журналы, газеты, книги, коробки. Одна сдача от 50 кг, при весе от 500 кг организаторы готовы приехать дополнительно. Пластиковые крышечки принимаются с маркировкой 2, HDPE, PE, PEHD.
Справка:
Экологическое движение «Мусора.Больше.Нет» зародилось в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2010-м было зарегистрировано как региональная общественная организация, а в 2015-м – как межрегиональная. На данный момент в состав движения входят более 30 инициативных групп в городах России и СНГ. Миссия движения – формирование в обществе осознанного отношения к окружающей среде и ресурсам Земли. Цель – развитие экологической культуры через проведение экологических акций по уборке мусора и посадке деревьев.
«Круг жизни» – общероссийское экологическое движение, в рамках которого макулатура и пластик обмениваются на саженцы деревьев и кустарников. Впервые движение стартовало весной 2017 года в Санкт-Петербурге. А уже спустя несколько месяцев к нему присоединились ряд городов. В рамках акции любой человек, школа, учреждение могут сдать макулатуру и пластик и получить взамен саженцы деревьев, кустарников или цветов для посадки. Цель движения – совершенствовать среду обитания, прививая культуру раздельного сбора отходов и их вторичного использования, а также оздоровить городскую среду, сажая деревья и кустарники.