В Петербурге введут единый билет на все виды транспорта на 30-километровую зону. Чтобы было удобно дачникам

Единый билет на все виды транспорта, включая электрички, введут к лету 2019 года в Петербурге. Об этом на заседании правительства 26 февраля сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин.

По его словам, планируется, что билет даст возможность в пределах Северной столицы платить за проезд на нескольких видах транспорта в радиусе 30 км.

«До летнего сезона должно быть введено, чтобы жители поехали на огороды и дачи»,- поддержал чиновника врио губернатора Александр Беглов.

Кроме того, планируется, что в ближайшее время билеты на электрички можно будет купить через мобильные приложения, отметил Головин. Ещё одна новация – проведение беспроводного Интернета в пригородные поезда.