До первой "звезды" нельзя. Что ждет отельный рынок в новых законодательных реалиях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о присвоении "звезд" гостиницам. Если раньше классификация средств размещения была добровольной, то теперь ее придется проходить обязательно.

Илья Андреев/ предоставлено Zenith Property Management

Закон о поэтапном введении звёздности для гостиниц был принят в 2018 году. В этом году под его действие подпадут отели с номерным фондом от 50 номеров, с 2020 года – гостиницы, вмещающие более 15 номеров, а с 2021-го - все остальные виды.

Почему с законом поторопились, и чем это может обернуться для рынка, рассказал управляющий партнер Zenith Property management Илья Андреев:

«Мы долго обсуждали введение классификации и гостиничных стандартов "звездности", в том числе и возможные коррективы. Это взаимодействие с законодателями выглядело, как цивилизованная работа, когда при принятии законодательных решений учитывается мнение профессионального сообщества, работает оценка ответственности. Однако 18 декабря прошлого года мы вдруг узнали, что эта классификация уже принята, причем не в той форме, о которой мы говорили, и положения, устраивающие всех участников рынка, туда не включены.

До января 2019 года, даже при таких знаковых событиях, как, например, ЧМ-2018, классификация отелей была сугубо добровольной и необязательной. Закон настолько сырой, что в первый же день его подписания сразу послышались предложения об отсрочке.

Формально документ нам разослали в январе, и когда профессиональное сообщество стало готовить замечания, поступила информация, что документ уже принят. Изменились требования к самим отелям разных категорий. Так, в новой версии закона появилась категория "без звезд", которой не было в предыдущей версии.

По сути идея обязательной классификации появилась, чтобы потребитель услуги имел возможность объективно сравнить те или иные средства размещения с равной звездностью. Ведь это подразумевает, что объекты, например, с тремя звездами, все прошли через одинаковый набор проверок для получения своего уровня. Но посыл нынешнего закона неправильный – это словно не забота о потребителе, а попытка разработать "непаханое поле" для штрафов гостиничных операторов – новый источник денежных поступлений от бизнеса. До внедрения этого закона серьезных отклонений у гостиниц, добровольно прошедших классификацию, никогда не выявляли.

Я считаю, самый лучший двигатель любого развития – это не взыскания, а требования рынка и потребителей. Если отельер хочет сделать свой объект хорошей "трешкой" и работать в этом сегменте, он сам сделает для этого все необходимое. Санкции и штрафы же выступят не стимулом, а антистимулом. Более того, это породит почву для злоупотреблений и коррупции. Для функционирующих на рынке объектов ничего не изменится до тех пор, пока не истечет срок действия их сертификата. Но вот у новых проектируемых средств размещения сложностей возникнет больше.

Регулировать рынок вполне могут и сами профсообщества – в данном случае, например, Гостиничная Ассоциация или другие. В форме "обязаловки" развитие отрасли перейдет в плоскость поиска входа на рынок для новых участников, создаст новые сложности и почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных игроков. Также усложнится жизнь собственников апартаментов, являющихся частью гостиничного комплекса. С другой стороны, в документе впервые появилось определение комплекса апарт-отелей, под которое не попадает ни объект из строящихся в стране – там описаны такие требования к метражу, которые невозможно соблюсти. Но то, что это определение появилось, конечно, повод для оптимизма, ведь законодательно его нигде до этого не прописывали.

Понимая, что немедленное внедрение норм закона сможет парализовать работу огромного количества средств размещения, участники рынка просят отсрочки от ответственности до 2020 года. На данный момент требования закона не соответствуют рыночной логике. Ведь значительная часть отельеров просто не сможет так быстро к этой сертификации подготовиться – нужно бросить силы и средства на ремонт, заниматься инженерными системами и менять логистику. Ведь не просто так эту классификацию многие решили не проходить, когда такая возможность была».