Исполненной в Исаакиевском соборе песне - без малого 40 лет

Исполненная Концертным хором Санкт-Петербурга песня со словами «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» была написана в 1980 году и называлась «О зарплате военнослужащих». Автор текста и музыки – Андрей Козловский (бард, исполнитель).

Автор родился в 1959-м в Великом Устюге, учился в Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова и в Тюменской школе сварщиков. Козловский был членом ленинградского клуба Городской песни. Участвовал в конкурсах и фестивалях «Весенняя капель» (Ленинград), Грушинском фестивале (1986, 1987), во Всесоюзном фестивале в Киеве (1990).