Юный форвард «Зенита-2» продолжит карьеру в самом титулованном клубе Финляндии

Нападающий петербургского клуба «Зенит-2» Иван Тарасов на правах аренды перешёл в хельсинкский ХИК (HJK, Helsingin Jalkapalloklubi), сообщается на сайте финского ФК.

Договор аренды с 19-летним форвардом заключён на один год с возможностью продления ещё на год.

Тарасов в январе уже сыграл за ХИК в тренировочном матче со стокгольмским клубом Hammarby и отличился двумя голами.

«Иван – игрок будущего с огромным потенциалом. Мы хотим дать ему возможность проявить свои способности», – заявил главный тренер ХИК Мика Лехкосуо.

Тарасов — не первый воспитанник сине-бело-голубых в ХИК. В составе этой команды в 2018 году чемпионом страны стал вратарь Максим Рудаков. ХИК является самым титулованным футбольным клубом Финляндии и единственным финским ФК, сыгравшим в групповом этапе Лиги чемпионов (сезон 1998/1999).