Чиновники США снова подали в суд на Илона Маска из-за твита

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска по обвинению в нарушении прошлогоднего соглашения с агентством, согласно которому разработчик потерял пост председателя совета директоров Tesla и был серьезно ограничен в праве публичных заявлений и публикаций в соцсетях. Но Илон, как известно, и дня не может прожить без Twitter.

Именно Twitter стал причиной нового конфликта с SEC. Как пишет Automitive News, в заявлении в суд утверждается, что Маск нарушил соглашение 19 февраля, когда опубликовал твит «Тесла» сделала 0 автомобилей в 2011 году, но сделает около 500 тысяч в 2019 году». Прошлогоднее соглашение с агентством требовало, чтобы Маск предварительно согласовывал с советом директоров Tesla все публикации, в том числе и в социальных сетях, в которых будет содержаться существенная информация для инвесторов.

Обвинения, выдвинутые комиссией, могут привести к запрету Маску управлять любой публичной компанией (то есть любым открытым акционерным обществом, акции которого продаются на бирже). Даже если судья вынесет благоприятное для Маска решение, все равно придется вести затяжные переговоры с чиновниками из SEC.

В сентябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже подавала на Маска в суд, обвиняя его в том, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда написал в соцсетях, что обеспечил финансирование выкупа Tesla с биржи и превращения ее в частную компанию. Тогда конфликт удалось урегулировать, но Маску пришлось покинуть пост председателя совета директоров на срок не менее трех лет. Кроме того, Telsa и лично Маск вынуждены были выплатить по 20 миллионов долларов штрафов.

Примечательно, что ставший причиной нового иска твит от 19 февраля мог стать поводом для увольнения главного юрисконсульта Дейна Буцвинкаса после всего двух месяцев работы в компании. По сведениям Automotive News, юридическая служба Tesla мгновенно отреагировала на злосчастный твит и связалась с Маском с целью корректировки его заявления. Но Маску потребовалось целых четыре часа, чтобы опубликовать «исправление», в котором уже не содержалось столь категоричных утверждений. Дейн Буцвинкас добровольно покинул свой пост, поскольку, по его словам, он «не вписался» в «культуру компании».