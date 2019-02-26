Посол Великобритании: Скрипали живы
Глава британской дипмиссии в РФ ответил на претензии российских дипломатов в том, что Британия не может предъявить Сергея и Юлию Скрипаль, которых пытались отравить нервно-паралитическим газом в Солсбери.
«Я могу подтвердить, что они живы», – цитирует 26 февраля Лори Бристоу «Интерфакс».
По словам посла, британская сторона готова предоставить консульский доступ к Скрипалям. Российские дипломаты передали такой запрос, подтвердил англичанин.
Бристоу отметил, что Скрипали просто не хотят встречаться с представителями российского МИДа. «Это их выбор», – заметил Бристоу.
Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что беспокойство родственников экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии за их судьбу является обоснованным.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.