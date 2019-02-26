Посол Великобритании: Скрипали живы

Глава британской дипмиссии в РФ ответил на претензии российских дипломатов в том, что Британия не может предъявить Сергея и Юлию Скрипаль, которых пытались отравить нервно-паралитическим газом в Солсбери.

«Я могу подтвердить, что они живы», – цитирует 26 февраля Лори Бристоу «Интерфакс».

По словам посла, британская сторона готова предоставить консульский доступ к Скрипалям. Российские дипломаты передали такой запрос, подтвердил англичанин.

Бристоу отметил, что Скрипали просто не хотят встречаться с представителями российского МИДа. «Это их выбор», – заметил Бристоу.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что беспокойство родственников экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии за их судьбу является обоснованным.