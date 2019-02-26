Домодедово первым в РФ обслужил пассажиров с электронными посадочными талонами

Столичный аэропорт Домодедово первым в России начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами. Система заработала 25 февраля.

Об этом 26-го числа пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аэропорта Александра Власова. В авиакомпании S7 подтвердили эти сведения, добавив, что клиенты используют мобильные посадочные талоны в Европе и СНГ и ждут финальных подтверждений от российских аэропортов. В «Уральских авиалиниях» тоже готовы принимать электронные посадочные.

Электронные талоны сокращают риск задержки рейса и увеличивают наполовину скорость обслуживания пассажиров при посадке на борт.

В петербургском аэропорту, напомним, к нововведению пока не готовы. В Сочи и Краснодаре введут новшество с марта, в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону — к лету.