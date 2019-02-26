Домодедово первым в РФ обслужил пассажиров с электронными посадочными талонами
Столичный аэропорт Домодедово первым в России начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами. Система заработала 25 февраля.
Об этом 26-го числа пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аэропорта Александра Власова. В авиакомпании S7 подтвердили эти сведения, добавив, что клиенты используют мобильные посадочные талоны в Европе и СНГ и ждут финальных подтверждений от российских аэропортов. В «Уральских авиалиниях» тоже готовы принимать электронные посадочные.
Электронные талоны сокращают риск задержки рейса и увеличивают наполовину скорость обслуживания пассажиров при посадке на борт.
В петербургском аэропорту, напомним, к нововведению пока не готовы. В Сочи и Краснодаре введут новшество с марта, в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону — к лету.
Справка:
Приказ Минтранса об изменении правил входа в стерильную зону российских аэропортов вступил в силу 24 февраля. Если раньше требовалось ставить штампы на бумажные билеты, то теперь это не нужно. Достаточно предъявить штрихкод с экрана смартфона.
Споры об упрощении процедур посадки в самолет в России идут с 2016 года, когда Минтранс выступил с инициативой отказа от бумажных билетов. По всему миру 70% авиакомпаний уже используют их электронные версии, и, по данным IATA, это экономит им $1,5 млрд в год.
В России на пути этой инициативы встал Минюст, который завернул первоначальную версию приказа Минтранса. Одной из проблем была необходимость поставить штамп о прохождении контроля на международных рейсах – на смартфон такую печать не поставишь. Сейчас юридические коллизии разрешились, и российским аэропортам необходимо будет внедрять специальное оборудование для считывания электронных версий билетов.