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Город
26.02.2019 10:01
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«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» В Исаакиевском соборе спели про ядерную бомбёжку Америки

Репертуар с патриотическим настроем исполнили в Исаакиевском соборе Петербурга в День защитника Отечества. Видео с песней о ядерном ударе, нанесённом по США, заметили в Сети вечером 25 февраля. Песня - старая, но малоизвестная, - судя по реакции в сетях.

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» В Исаакиевском соборе спели про ядерную бомбёжку Америки

Исполнители – Концертный хор Санкт-Петербурга – разместили запись с исполнением на своей странице в соцсети в сам праздник (в музее регулярно проходят концерты, и появление записи исполнения хора на фоне внутреннего убранства собора – в принципе, не редкость). На кадрах хор Санкт-Петербурга исполняет различные композиции, дирижирует заслуженный артист России Владимир Беглецов. На 59 минуте начинается интересное:

/vk.com/club147188

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»

 

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

 

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Но самое интересное – песня – не новая, давно известная. Об этом написал на своей странице в ЖЖ и протодьякон Кураев: "Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой. Питерская подворотня перестала быть полвротней. Она рулит. И исповедует принцип "ударь первым". Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей." 

Хор, действительно, спел композицию Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году. Автор родился в 1959-м в Великом Устюге, учился в Ленинградской Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова и в Тюменской школе сварщиков. Козловский был членом ленинградского клуба Городской песни. Участвовал в конкурсах и фестивалях "Весенняя капель" (Ленинград), Грушинском фестивале (1986, 1987), во Всесоюзном фестивале в Киеве (1990).

Корреспондент «Фонтанки» связался с дирекцией хора. Там не смогли ничего сказать, отправив журналиста за разъяснениями в ГМ «Исакиевский собор». Вскоре на странице «ВК» все же появился письменный комментарий:

«Не можем не ответить мастерам политической аналитики: не стоит всерьёз вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе. А для понимания того, что было на нашем концерте, достаточно знать две вещи. Во-первых, песни, которые мы поем – это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры. 

Во-вторых, концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать», — отметили в группе хора в социальной сети.

В ГМ «Исаакиевский собор» от комментариев пока воздержались.  

Справка:

Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова (до недавнего времени – Камерный хор Смольного собора) – одна из самых престижных «визитных карточек» Северной столицы и ее всемирно известного символа – Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», говорится на сайте учреждения культуры.

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