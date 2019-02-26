Бортпроводник «Победы» выронил ребенка из люльки на трапе самолёта. Младенец получил перелом

Сотрудник авиакомпании «Победа» нес ребенка в люльке по трапу и выронил его. Пятимесячная девочка получила перелом носа и была госпитализирована.

Несчастный случай, который произошел после рейса Махачкала — Сургут 26 февраля, подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Произошел несчастный случай, когда наш бортпроводник нес ребенка в люльке. На перроне на последней ступеньке трапа малышка выпала из люльки. Сейчас ведется очень тщательное расследование...Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту», — заявили в компании РБК и добавили, что, по предварительным данным, у ребенка сломан нос.

Авиакомпания подчеркнула, что компенсирует все расходы на лечение ребенка.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту инцидента.