«Опель» возвращается в Россию

Группа PSA объявляет о возвращении Opel в Россию. «Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию», – заявляют в компании.

Как сообщает 26 февраля пресс-служба группы, председатель правления Карлос Таварес подтвердил стремление группы охватывать новые рынки и заявил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок, во время презентации финансовых результатов PSA за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана «Push to Pass» на период 2019-2021 годы. Как раз в рамках этого плана и происходит возвращение «Опеля» в Россию. Это часть стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Глобальное расширение экспортных рынков является частью плана «Pace!» по развитию бренда Opel, который должен помочь компании стать устойчиво прибыльной.

Фото: PSA

Напомним, о возвращении «Опеля» говорят уже давно. В частности, в начале февраля об этом заявил управляющий директор брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексей Володин.

Главным приоритетом Opel в России станет прибыльный рост и высокий уровень удовлетворенности клиентов. За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, он займёт пост регионального бренд-менеджера Opel в московском офисе компании. Драган Ненадович много лет трудится в Opel и имеет опыт работы в России и на Украине.

«С учётом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса», – говорит исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.

Opel ушел из России в 2015 году. В Петербурге был законсервирован завод General Motors, на котором собирали в том числе Opel Astra. Осенью 2017 года марку продали группе Peugeot Citroen, однако петербургское предприятие не входило в структуру Opel Automobile GmbH и так и осталось в собственности GM.

Осенью 2018 года стало известно, что завод GM в Шушарах может купить белорусский автоконцерн «Юнисон». В январе 2019 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство.

Тем временем General Motors тоже возвращается в Европу. Но не с автомобилями, а с велосипедами.