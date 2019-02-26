Петербургский коммерсант поймал за ногу грабителя. Ловкий захват спас 750 тысяч рублей

Петербургский предприниматель собственными руками спас крупную сумму денег от похитителя. Даже заход со спины и внезапный удар по голове не вывели из строя представителя бизнеса.

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне около десяти утра 58-летний предприниматель на своём Hyundai Solaris подъехал к складу на Репищевой улице. Он вышел из машины, открыл заднюю дверь, чтобы взять с собой рюкзак, в котором находились 748 тысяч рублей наличными для оплаты товара. Бизнесмен не успел накинуть рюкзак с деньгами на плечи, как ощутил удар по голове. Действия напавшего со спины подкосили потерпевшего, но не сокрушили. Рюкзак перешёл в руки незнакомца, но коммерсант, лежавший на асфальте у машины, успел схватить грабителя за ногу. Завязалась драка. На подмогу поспешил сосед потерпевшего по складу. Вдвоём они удержали похитителя, затем вызвали полицию.

Задержанным оказался 31-летний безработный из Литвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.