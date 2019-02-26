Советника папы римского признали виновным в пяти случаях насилия над детьми. «Казначей» Ватикана всё отрицает

Австралийского кардинала Джорджа Пелла признали виновным в пяти случаях сексуальных насильственных действий по отношению к несовершеннолетним. 77-летний Пелл является советником папы римского по экономическим вопросам. СМИ называют его «казначеем» папского престола.

Решение суд принял еще в декабре, накануне его обнародовал главный судья Питер Кидд, передает 26 февраля SBS.

Как установил суд, все преступления совершались в 90-х годах. Так, Пелла признали виновным в сексуальном насилии над двумя 13-летними учениками колледжа Святого Кевина в 1996 году.

Приговор ему вынесут на следующей неделе. Священник свою вину отрицает. На решение суда он подал апелляцию.

Отмечается, что Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, которого обвинили в подобных преступлениях.