В Петербурге водителя «Яндекс.Такси» подозревают в убийстве матери и отчима. Со 105-й статьёй УК РФ он уже знаком

Водителя такси подозревают в двойном убийстве в Приморском районе Петербурга. Жертвами стали родственники предполагаемого агрессора.

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, сотрудники полиции задержали водителя «Яндекс.Такси», подозреваемого в убийстве. Следствие полагает, что 35-летний горожанин поругался со своей 59-летней матерью и её 65-летним супругом. Гнев довел его до того, что мужчина взялся за нож. Изрезанные тела нашли в квартире на Планерной улице спустя два дня после расправы, 23 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным «Фонтанки», мужчина уже знаком с данной статьёй Уголовного кодекса, в 2004 году по ней его осудили на 8 лет и шесть месяцев.