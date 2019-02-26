«Коммерсантъ»: ФСБ предотвратила взрывы военных грузовиков у штаб-квартиры ГРУ в Москве

Федеральная служба безопасности предотвратила теракты в Москве. Связанный с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) террорист Абу-Усама Нораки планировал подорвать два военных грузовика у штаб-квартиры Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Об этом 26 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.

По данным издания, именно Нораки дистанционно руководил терактом в Швеции, когда грузовик врезался в толпу прохожих в Стокгольме, а также организовал теракт в Таджикистане. Два теракта он планировал устроить в столице России.

Как пишет «Коммерсантъ», террорист через своего представителя в Москве — представлявшегося строителем из Таджикистана Наимом Махмадалиевым — сумел связаться с ячейкой экстремистов в Москве. Они планировали взорвать грузовики со срочниками на Хорошевском шоссе возле штаб-квартиры ГРУ. Выбор цели объяснялся тем, что рядом с дорогой находилась стройплощадка, на которой работал Махмадалиев.

По данным источника издания, сотрудники ФСБ наблюдали за ячейкой с момента формирования, однако брать боевико не торопились, поскольку рассчитывали выйти на организатора.

В результате, предполагаемые экстремисты были задержаны при приобретении опасного в обращении взрывателя.

Добавляется, что именно Нораки стоял за подготовкой другой группы, которая намеревалась устроить взрывы на одном из перегонов МЦК между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также в ТЦ в Балашихе «Эдельвейс». В отношении двух граждан Таджикистана, признавших вину в Московском окружном военном суде, был оглашен приговор: 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Они пытались обжаловать приговор в Верховном суде, который их доводы отклонил.

Нораки, по данным «Коммерсанта», сейчас проживает в иракском Мосуле.Спецслужбы пока до него не добрались.