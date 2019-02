Facebook разблокировал страницы, связанные с RT. Но на определенных условиях

Социальная сеть Facebook открыла ранее заблокированные страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT. Об этом говорится в сообщении телеканала от 26 февраля.

По данным RT, обязательным условием для разблокировки страниц стала публикация их администраторами информации об управлении и финансировании.​

Телеканал отмечает, что траницы InTheNow, Soapbox, Back Then и Waste-Ed были восстановлены вечером 25 февраля.

О блокировке аккаунтов зарегистрированной в Берлине компании Maffick Media стало известно 18 февраля. Социальная сеть заморозила страницы четырех новостных проектов, связанных с российским телеканалом RT, после выхода сюжета CNN о создании на деньги Кремля вирусных видео для молодежи в США. Самым популярным заблокированным шоу было In the Now, которое выросло из одноименной программы на RT. В свободном плавании с 2016 года программа смогла собрать 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков в социальной сети.

В RT подчеркивали, что не скрывали факт того, что 51% акций немецкой компании принадлежит подразделению компании Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, которая работает на RT в США.

Как объяснил Facebook, пользователи должны знать о том, кто «стоит» за теми или иными страницами в социальной сети.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что на российские СМИ оказывают «беспрецедентное и ничем не прикрытое давление».