«Вышли на пенсию». В «Газпроме» объяснили отставку топ-менеджеров

Топ-менеджеры «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев покинули свои посты, поскольку вышли на пенсию. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

«Мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс‒релизе», – цитиркет Круглова РБК со ссылкой на РИА Новости.

Об увольнении курировавшего внутренний рынок Голубева и отвечавшего за экспорт Медведева стало известно днем 25 февраля.

В газовом концерне ранее объяснили перемены так: Медведев будет развивать Международный деловой конгресс и петербургский футбольный клуб «Зенит». О новом месте работы Голубева не сообщалось.

Заместитель главного директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев указывал, что отставка двух топ-менеджеров — наиболее существенное за 17 лет обновление команды «Газпрома».