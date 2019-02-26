Подравшегося с Нурмагомедовым тренера Макгрегора наказали

Спарринг-партнер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Диллон Дэнис получил семимесячную дисквалификацию за драку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает ESPN.

Наказание вынесла Атлетическая комиссия штата Невада. Американец сможет вернуться в октагон не раньше 6 мая. Также Дэнис был оштрафован на 7,5 тысячи долларов.

После победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на Дэниса, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В итоге в клетке и за ее пределами возникла массовая драка.

За эту выходку Нурмагомедов был наказан девятимесячной дисквалификацией и штрафом в 500 тысяч долларов. Макгрегора отстранили на полгода и оштрафовали на 50 тысяч.