В Канаде на трассе столкнулись 70 автомобилей

В Канаде в провинции Онтарио на скоростной трассе столкнулись 70 автомобилей, сообщает City News Toronto.

В ДТП участвовали несколько Фур. Инцидент произошел в районе города Барри. По данным полиции, в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыто в двух направлениях. Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива. По словам водителей, столкновения произошли из-за обледенения дороги.

К счастью, обошлось без жертв.

On scene of multi vehicle pile up on #Hwy400 #PileUp #WinterStorm #WhiteOut https://t.co/7zGlAxyQWs

— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.