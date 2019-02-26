Рассмотрение дела Савченко и Рубана перенесли в Киев

Рассмотрение дела народного депутата Надежды Савченко и экс-главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет перенесено в Киев. Им займется Соломенский районный суд столицы, передает "112.Украина".

Решение о переносе рассмотрения дела в Киев принял Верховный суд Украины. Ранее дело должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области, куда рассмотрение перенесли из Славянска.

Напомним, 22 марта прошлого года Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в ДНР. Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Затем его арест неоднократно продлевали.