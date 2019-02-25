Украинка Maruv объяснила свой отказ от участия в Евровидении

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, объяснила, почему отказалась от выступления на Евровидении.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала Корсун в Instagram.

По ее словам, встреча с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) длилась около семи часов, а в результате этой встречи стороны не пришли к соглашению.

Maruv также добавила, что отказ от выступления в России не был для нее принципиальным, а основные разногласия вызвали другие пункты договора. Исполнительница поблагодарила тех, кто ее поддерживал, и заявила, что хочет «дарить свое творчество без цензуры».

Ранее НОТУ сообщила, что Maruv не будет выступать на Евровидении-2019 от Украины. В телекомпании пояснили, что на время проведения конкурса исполнитель, представляющий ту или иную страну, «становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».