Цена нефти Brent упала более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник опустилась на 3,32% по состоянию на 22:15 мск, до $64,89 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $65 за баррель 15 февраля.

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 2,92%, до $55,59 за баррель.

Ранее 25 февраля президент США написал в Твиттер о том, что находит цены на нефть слишком высокими. После этого они начали резко падать.