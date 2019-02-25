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Спорт
25.02.2019 23:05
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Омбудсмен Москвы просит допустить к Кокорину врачей "Зенита"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в понедельник направила обращение к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в СИЗО врачей клуба "Зенит", которые посетят находящегося там футболиста Александра Кокорина.

"Мы сегодня направили обращение, для каких-то результатов должно пройти несколько дней – должна состояться комиссия, после которой у меня будут итоги", – сказала Потяева РИА Новости.

Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила РИА Новости, что у Кокорина в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. Ранее сообщалось, что Кокорину, находящемуся в "Бутырке", после жалоб на боль в травмированном колене проведут медицинское обследование.

Справка:

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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