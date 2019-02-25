Омбудсмен Москвы просит допустить к Кокорину врачей "Зенита"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в понедельник направила обращение к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в СИЗО врачей клуба "Зенит", которые посетят находящегося там футболиста Александра Кокорина.

"Мы сегодня направили обращение, для каких-то результатов должно пройти несколько дней – должна состояться комиссия, после которой у меня будут итоги", – сказала Потяева РИА Новости.

Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила РИА Новости, что у Кокорина в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. Ранее сообщалось, что Кокорину, находящемуся в "Бутырке", после жалоб на боль в травмированном колене проведут медицинское обследование.