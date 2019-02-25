Швейцария и Великобритания заключили соглашение о правах граждан после Brexit

Граждане Швейцарии, живущие в Великобритании, и британцы, обосновавшиеся в альпийской республике, сохранят после Brexit свои нынешние права, касающиеся свободы передвижения. Это зафиксировано в подписанном двумя странами 25 февраля в Берне соглашении.

Как отмечает на своем сайте швейцарское правительство, "подписанное сегодня соглашение о правах граждан позволит выходцам из Швейцарии и Великобритании сохранить даже после Brexit права, приобретенные в соответствии с соглашением о свободном перемещении людей". Права, вытекающие из этого соглашения, "будут приобретены пожизненно", передаёт ТАСС. Помимо права на жительство, данный документ будет регулировать права, касающиеся социального страхования и признания профессиональной квалификации.

Двустороннее соглашение должно вступить в силу после истечения срока переходного периода, что, как полагают в Берне, произойдет 1 января 2021 года. Если же Великобритании и ЕС не удастся завершить процедуру ратификации своей сделки по Brexit, то оно начнет применяться с 30 марта 2019 года.

Ранее две страны подписали ряд связанных с Brexit соглашений в сфере торговли, автомобильного и воздушно транспорта, а также страхования.