Социалисты лидируют на выборах в парламент Молдавии по партийным спискам

Четыре партии проходят в парламент Молдавии по партийным спискам, лидирует партия социалистов с 31,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

"После обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии, социалисты лидируют с 31,15% по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы – 23,62% голосов, партия "Шор" – 8,32%. Остальные партии не сумели преодолеть избирательный порог в 6%. При этом ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство", – говорится в сообщении на сайте ЦИК, размещенном в понедельник.

По данным ЦИК, обработано 100% протоколов по одномандатным округам. Таким образом, социалисты и демократы получили по 17 мандатов, блок ACUM — 12, а партия "ШОР" – 2 мандата. В трех избирательных округах победили независимые кандидаты. Итоги выглядят следующим образом: 34 депутата у социалистов, 30 — у демократов, 27 — у блока ACUM, 7 — у партии "ШОР". Данные являются предварительными, картина может измениться после того, как ЦИК проверит оригиналы протоколов, кроме того, некоторые избиратели говорили, что планируют опротестовать результаты в отдельных одномандатных округах.

Депутатов парламента Молдавии избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Порога явки нет. Избирательный порог для партий составляет 6%, для электоральных блоков – 8%.